FOTO: Jan Woitas FOTO: Jan Woitas Sachsen schiebt erneut Tunesier in Sammelcharter ab

Sachsen hat am Mittwoch erneut Tunesier mit einem Sammelcharter in ihre Heimat abgeschoben. Die 25 Betroffenen waren ausreisepflichtig, 16 von ihnen hatten zuletzt in Sachsen gelebt, teilte das Innenministerium in Dresden mit. dpa