Sängerin Nicole: Glaube an Schutzengel und Überirdisches

Berlin Schlagersängerin Nicole („Ein bißchen Frieden“) glaubt fest an göttliche Fügung. Sie glaube auch an Schutzengel und überirdische Dinge, die man nicht begreifen könne, sagte die 54-Jährige im Interview des Senders radio B2.

Sie sei schon als Kind sehr spirituell angehaucht gewesen - und das sei bis heute so geblieben.

Innerhalb weniger Jahre sei sie dem Tod dreimal von der Schippe gesprungen, erzählte Nicole. „Dann weiß ich, da muss doch irgendwas sein, jemand der da auf mich aufpasst.“ So habe ihr Mann eigentlich die Flugshow in Ramstein im Jahr 1988 anschauen wollen - „ich hab' mich mit allem gewehrt, ich hab' getrödelt.“ Schließlich seien sie im Park spazieren gegangen. Eigentlich habe sie auch im Winter 2004 nach Thailand reisen wollen - als rund 230 000 Menschen bei der Tsunami-Katastrophe in Südostasien ums Leben kamen. Sie sei stattdessen nach Südafrika gereist. Auch ein Unfall auf der Autobahn sei „wie durch ein Wunder“ glimpflich ausgegangen, sie wurde nur leicht verletzt.