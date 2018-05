später lesen Sängerin Nicole verpasst keinen Eurovision Song Contest FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Twittern

Teilen



Sängerin Nicole hat nach ihrem Sieg für Deutschland („Ein bisschen Frieden“) noch nie einen Eurovision Song Contest verpasst. „Einmal ESC, immer ESC“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Nohfelden im Saarland. „Und wenn ich irgendwo auf der Bühne gestanden habe, hat es immer gereicht, um das Ende noch mit zu bekommen.“ Für den deutschen ESC-Teilnehmer Michael Schulte (28) sieht sie am (morgigen) Samstag in Lissabon gute Chancen. „Er ist authentisch“, sagte die ESC-Siegerin von 1982. dpa