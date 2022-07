Wetter : Sahara-Luft strömt nach Deutschland: Knacken wir die 40-Grad-Marke?

Zur Abwechslung erfrischend: Am heutigen Donnerstag ziehen immer wieder Wolken mit einzelnen Schauern über uns hinweg. Doch große Regenmengen sind nicht zu erwarten. Und ab Mitte kommender Woche wird es heiß. Die Aussichten:

Für Deutschland regional 35 bis 40 Grad vorausgesagt

In rund 1500 m Höhe seien die Luftmassen sehr warm, 20 bis 25 Grad werden gemessen, über Italien, Spanien und anderen Ländern des Mittelmeerraums stellenweise sogar Werte nahe der 30-Grad-Marke. Am Boden steigen die Temperaturen laut Jung weit über 30 Grad. „Die Wettermodelle rechneten ab nächstem Wochenende weiterhin für Deutschland regional mit 35 bis 40 Grad, immer wieder tauchten auch Temperaturen leicht über 40 Grad auf, teilt der Wetterexperte mit. In Südeuropa seien teilweise um 45 Grad und mehr möglich.