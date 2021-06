Salzbachtalbrücke auf A66 soll gesprengt werden

Wiesbaden Auto- und Bahnfahrer in Wiesbaden müssen sich noch auf monatelange Verkehrsbehinderungen wegen der gesperrten Salzbachtalbrücke einstellen. Auch wenn eine Sprengung den Neubau beschleunigen soll.

Die beschädigte und gesperrte Salzbachtalbrücke auf der Autobahn 66 bei Wiesbaden soll gesprengt werden. Ziel sei, binnen zwei Monaten zunächst die südliche Brücke zu sprengen, kündigte der Direktor der Autobahn GmbH Niederlassung West, Ulrich Neuroth, am Freitag in Wiesbaden an. Im Herbst könne dann der Bau der neuen Brücke beginnen. Die Bauarbeiten sollen nach bisherigen Planung ein Jahr dauern.