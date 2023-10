Leute Samuel Koch schwerelos: Kein Zorn auf „Wetten, dass..?“

Mit Livemusik, Witz und Akrobatik hat der im Rollstuhl sitzende Schauspieler Samuel Koch in Mannheim seine „Schwerelos“-Show präsentiert. In einem ehemaligen Filmpalast der US-Armee wirbelte Koch am Donnerstagabend etwa in einer mehrachsigen Metallkugel über die Bühne. Der sogenannte Aerotrim, in dem sich ein Mensch durch Gewichtsverlagerung in allen Ebenen des Raums bewegen kann, dient unter anderem zum Piloten- und Astronautentraining. Am Ende eines abwechslungsreichen Abends gab es viel Applaus.