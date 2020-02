Sana soll Management von Mittelrhein-Klinik übernehmen

Koblenz Beim kriselnden Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) soll die Sana Kliniken AG künftig das Management übernehmen. Diese Entscheidung für die fünf Krankenhäuser in Koblenz (2), Mayen, Boppard, und Nastätten sei am Freitag getroffen worden, teilte das Gemeinschaftsklinikum in Koblenz mit.



Sana solle die Aufgabe übernehmen, sobald das Bundeskartellamt seine Zustimmung erteilt habe. Der GKM-Aufsichtsratsvorsitzende Bernd Vohl sagte, an den Besitzverhältnissen ändere sich damit nichts. „Unser GK-Mittelrhein verbleibt in den aktuellen Trägerschaften. Es handelt sich also nicht um eine Privatisierung, es werden auch keine Anteile verkauft.“