Sandmücke verbreitet sich in Rheinland-Pfalz

Ludwigshafen Klimawandel und Globalisierung erleichtern es Insekten aus dem Süden, neue Lebensräume in Deutschland zu erschließen. Eins davon ist die Sandmücke. Wie bei vielen Blutsaugern geht bei ihr das größte Risiko von ihrer Rolle als Überträger von Viren und Bakterien aus.

Sandmücken als potenzielle Überträger der Krankheit Leishmaniose dringen Forschern zufolge weiter nach Norden vor. „1999 wurden Exemplare erstmals in Deutschland entdeckt“, sagte die Doktorandin Sandra Oerther. Fundorte befänden sich vor allem in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. „Die globale Klimaerwärmung begünstigt das Vorkommen von Sandmücken. Damit könnten auch bislang unbekannte Krankheiten in der Region Einzug halten“, sagte die gelernte Krankenschwester, die Biotechnologie und später International Health studiert hat, der Deutschen Presse-Agentur.