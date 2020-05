Sanierung des Landtags dauert länger und wird teurer

Der Richtkranz steht vor dem Rohbau des Landtags. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Die Sanierung des Landtagsgebäudes in Mainz wird teurer und verzögert sich wegen eines Streits um eine Ausschreibung und der Corona-Krise. Statt der geplanten 60 Millionen Euro sei mit 67 Millionen Euro zu rechnen, teilte der Landtag am Mittwoch in Mainz mit.



