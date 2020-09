Sattelschlepper im US-Look hat zu viel Licht

Der Lkw im Stars-and-Stripes-Look mit vielen Lichtern. Foto: ---/Polizeidirektion Kaiserslautern/dpa

Kaiserslautern Stars-and-Stripes-Look und viel zu viel Licht: Die Polizei hat am Donnerstag auf der Autobahn 6 bei Waldmohr einen Sattelschlepper mit einem sehr auffälligen Look gestoppt. „Das Fahrzeug war nicht nur mit zusätzlichen Lichtquellen übersät, sondern auch noch komplett mit einer amerikanischen Flagge überlackiert“, heißt es in der Polizeimitteilung mit der Überschrift „A6 mit Route 66 verwechselt?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

“. Und: „Bei allem Verständnis für die Liebe zum mobilen Untersatz und der Arbeit, die in den Truck geflossen sind, musste der Zustand geahndet werden.“