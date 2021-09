Sauna in Einfamilienhaus brennt aus

Ein Feuerwehrfahrzeug mit Drehleiter fährt zu einem Einsatz. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Neuhofen Eine Sauna eines Einfamilienhauses in Neuhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) ist ausgebrannt. Die Sauna stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Donnerstagabend bereits im Vollbrand, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Die Flammen beschädigten auch das Einfamilienhaus. Der Brand und die Löscharbeiten hätten nach ersten Erkenntnissen schätzungsweise einen Schaden von rund 170.000 Euro angerichtet. Verletzt worden sei bei dem Brand niemand.