Sauvignon Blanc zur „Rebsorte des Jahres“ gekürt

Der Verein Pfalzwein hat den Sauvignon Blanc zur „Rebsorte des Jahres“ 2019 gekürt. Die aus dem Tal der Loire stammende Sorte wurde erst 2001 in der Pfalz offiziell zugelassen, doch inzwischen sind bereits 528 Hektar damit bepflanzt. dpa

Die Pfalz sei damit das wichtigste deutsche Anbaugebiet für Sauvignon Blanc, erklärte die Organisation für die Absatzförderung Pfälzer Weine am Freitag in Neustadt an der Weinstraße. „Die hell-gelben Weine gefallen durch ihre mineralische Art, den spannenden Kontrast zwischen grünen Aromen, die an Gras oder grüne Paprika erinnern, und dem Duft von Citrus, Johannis- und Stachelbeere.“ Mehr als 500 Pfälzer Weingüter und Genossenschaften bieten diese Weißweine an, die meist trocken ausgebaut sind.