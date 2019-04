später lesen SC Freiburg will Sieg in Mainz: „Mal ein anderes Gefühl“ Teilen

Twittern

Teilen



Der SC Freiburg will im Spiel beim FSV Mainz 05 eine lange Negativserie beenden und den ersten Sieg bei den Rheinhessen holen. Denn noch nie haben die Breisgauer in der Fußball-Bundesliga beim FSV gewonnen, in neun Partien verloren sie sechsmal und spielten dreimal unentschieden. dpa