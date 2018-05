später lesen Verkehr Schacht eingebrochen: Teil der A1 im Saarland voll gesperrt FOTO: Jan Woitas FOTO: Jan Woitas Teilen

Die Autobahn 1 in Richtung Saarbrücken ist zwischen Primstal und Hasborn (Kreis St. Wendel) wegen eines Fahrbahnschadens vorerst voll gesperrt. Wie der Landesbetrieb für Straßenbau am Mittwoch weiter mitteilte, musste die Autobahn aus Sicherheitsgründen am Vormittag gesperrt werden - ein Abwasserschacht an der Fahrbahn war eingebrochen. Eine Umleitung über die Landesstraßen wurde eingerichtet. Die Sperrung werde voraussichtlich bis zum Nachmittag andauern, sagte ein Sprecher des Landesbetriebs. dpa