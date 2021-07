Schadensprüfung wird fortgesetzt: Dreyer besucht Helfer

Koblenz/Mainz Nach den schweren Überschwemmungen werden Fundamente von Häusern und Brücken geprüft. Auch das Aufräumen geht weiter. Ministerpräsidentin Dreyer will sich im Gespräch mit Einsatzkräften informieren.

Knapp eine Woche nach der Hochwasserkatastrophe werden Aufräumarbeiten und Schadensprüfungen in Rheinland-Pfalz am Mittwoch fortgesetzt. Wie die Staatskanzlei in Mainz mitteilte, will sich Ministerpräsidentin Malu Dreyer in Nürburg (Eifel) ein Bild von den Einsatzkräften, ihren Fahrzeugen und Gerätschaften machen (18.00 Uhr). Dazu werde die SPD-Politikerin auf dem Nürburgring erwartet - das Fahrerlager der traditionsreichen Rennstrecke dient in diesen Tagen als Zentrum für die Bereitstellung der Helfer.