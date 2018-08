später lesen Schäferhund stirbt an vergifteten Ködern Teilen

Twittern

Teilen



Unbekannte haben vergiftete Köder auf ein Grundstück in Kusel geworfen und damit den Tod eines Hundes verursacht. Die blauen Körner seien vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf dem komplett eingezäunten Grundstück ausgelegt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. dpa