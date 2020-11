Schärfere Regeln zur Corona-Bekämpfung ab Dienstag

Mainz Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gelten von Dezember an schärfere Kontaktbeschränkungen und eine erweiterte Maskenpflicht in Rheinland-Pfalz. Der Teil-Lockdown mit geschlossenen Restaurants, Fitnessstudios und Kultureinrichtungen wird zudem fortgesetzt.

Die 13. Corona-Bekämpfungsverordnung tritt an diesem Dienstag in Kraft und gilt zunächst bis kurz vor Weihnachten (einschließlich 20. Dezember). In Alten- und Pflegeheimen werden die Besuchsregeln strenger und in Geschäften die Zahl der Kunden stärker begrenzt.