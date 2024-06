Wetter Schafskälte und Hitze in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Das Juniwetter bescherte Rheinland-Pfalz und dem Saarland eine abwechslungsreiche Witterung. Hitze und Schafskälte waren ebenso im Spiel wie teils ergiebiger Regen. Die Temperaturspanne in Rheinland-Pfalz ging von um 15 Grad ab dem Monatsstart bis hin zu mehr als 30 Grad zum Monatsausklang, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag mit.