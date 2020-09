Scharfe Kritik an Umweltministerium: „Grüner Filz“

Mainz Im grün geführten Umweltministerium wird nach Ansicht der Opposition Personalpolitik nach „Gutsherrenart“ gemacht. Das Ministerium räumt im Landtag Fehler ein und gelobt Besserung.

Die Opposition im rheinland-pfälzischen Landtag hat die Kritik des Oberverwaltungsgerichts an der Beförderungspraxis im Umweltministerium zu scharfen Angriffen gegen Ministerin Ulrike Höfken (Grüne) genutzt. „Parteibuch geht vor Leistung“, sagte CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner am Mittwoch vor den Abgeordneten. Der AfD-Abgeordnete Joachim Paul sprach von „grünem Filz“ und „Parteibuchwirtschaft“ und forderte Höfken zum Rücktritt auf.

CDU-Generalsekretär Schreiner sagte mit Verweis auf die Ära des früheren Ministerpräsidenten Kurt Beck (SPD): „Jetzt ist grüner Filz an die Stelle von rotem Filz getreten.“ Das Umweltministerium sei zum „Durchlauferhitzer“ für nicht genug qualifizierte grüne Parteimitglieder geworden, Beförderungen gebe es nach „Gutsherrenart“. Er forderte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auf, „den Dreck aufzuräumen“. Paul (AfD) sagte, es sei ein „beispielloser Rüffel“, wenn ein Gericht ein Ministerium an die Verfassung erinnern müsse. Beide Abgeordnete erklärten, dass bereits 2014 das Mainzer Verwaltungsgericht das Umweltministerium in einem ähnlichen Fall gerügt habe.

Das Verwaltungsgericht hatte 2014 befunden, dass das Auswahlverfahren bei einer damaligen Stellenbesetzung fehlerhaft war, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Dabei wurde auch die Beurteilungspraxis gerügt. Zuvor berichtete die „Rhein-Zeitung“ über die Entscheidung. Im aktuellen Fall, der ebenfalls zuerst vom Verwaltungsgericht Mainz behandelt wurde, befand das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz, dass die Beförderungspraxis im Ministerium „grob rechtswidrig“ sei. Das von den Grünen geführte Ministerium teilte am Montag mit, das vom OVG beanstandete Verfahren habe der Vereinfachung der Verwaltung gedient und sei jetzt „unverzüglich abgeändert“ worden. Am Mittwoch diskutierte der Landtag in Mainz über die Gerichtsentscheidung.