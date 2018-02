später lesen Scharping: Neuwahl wäre „lebensgefährliches Risiko für SPD“ FOTO: Federico Gambarini FOTO: Federico Gambarini Teilen

Der frühere SPD-Bundesvorsitzende Rudolf Scharping hat bei den Parteimitgliedern für eine neue Koalition mit der Union geworben. Eine Neuwahl wäre „ein lebensgefährliches Risiko für die SPD“ und „schlecht für Deutschland“, warnte der ehemalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident in der in Koblenz erscheinenden „Rhein-Zeitung“ (Donnerstag). Aus seiner Sicht ist die Lage der SPD „so ernst wie noch nie in der Bundesrepublik“. dpa