Schatzsucher sollen rassistische Whatsapps geschrieben haben

Koblenz Ein Chat von Schatzsuchern mit Genehmigungen der Landesarchäologie sorgt für Aufregung. Rassistische, sexistische, homophobe und pornografische Inhalte sollen geteilt worden sein.

Nach dem Skandal um menschliche Wirbelsäulen in Blumentöpfen sieht sich die Landesarchäologie Koblenz mit Vorwürfen wegen rassistischer und sexistischer Formulierungen konfrontiert. Nach Mitteilung des SWR vom Mittwoch sollen in einer Whatsapp-Gruppe von rund 30 vorwiegend männlichen Amateur-Sondengängern namens „NFG AW“ (Nachforschungsgenehmigung Ahrweiler) unter anderem rassistische, sexistische, homophobe und pornografische Inhalte geteilt worden sein. Zwei Schatzsucher hätten sich deshalb an die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gewandt.

Ein Mitarbeiter der Landesarchäologie bezeichne sich in dem Chat als Administrator in wissenschaftlichen Angelegenheiten. Die Behörde kann Nachforschungsgenehmigungen erteilen, mit denen Bürger mit Sonden nach Schätzen suchen können. In dem Chat, der dem SWR in Teilen vorliegt, wird laut dem Sender auch ein Beamter der Landesarchäologie bedroht. Für ihn gebe es ein „Weihnachtsgeschenk“, habe ein Teilnehmer geschrieben. Ein Bild zeige eine Weltkriegsbombe. Statt gegen solche Äußerungen einzugreifen, melde sich der Administrator der Landesarchäologie im Chat zu Themen wie „Öffentliches Betrinken“ oder „Russische Frauen“ zu Wort.