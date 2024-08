Rheinland-Pfalz und Saarland Schauer, lokale Gewitter und teils Starkregen erwartet

Meteorologen erwarten Schauer sowie teils Gewitter und Starkregen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Ab dem Nachmittag und am Abend soll es einzelne Schauer und Gewitter geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei ist lokaler Starkregen mit 15 bis 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich.