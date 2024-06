Vorhersage Sonne statt Schauer? So wird das Wetter in Rheinland-Pfalz

Am Mittwoch ist in Rheinland-Pfalz bei wechselnder Bewölkung zunächst mit Regen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Am Nachmittag regnet es dann aber nur noch vereinzelt. In der Südhälfte sind Gewitter möglich, auch lokale Unwetter sind nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 Grad in der Eifel und 26 Grad in der Vorderpfalz. Auch das Portal wetteronline.de kündigt etwa für Trier, Bitburg und Wittlich einen Mix aus Sonne und Wolken an. Einige Schauer seien möglich.