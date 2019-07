Schauer und Gewitter in Rheinland-Pfalz erwartet

Regentropfen liegen auf einem Grashalm. Foto: Fabian Sommer/Archivbild.

Mainz In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird es am Mittwoch wieder wärmer. Wie der Deutsche Wetterdienst in Essen mitteilte, liegen die Höchsttemperaturen bei 23 bis 26 Grad. Ab Nachmittag ziehen immer dichter werdende Wolkenfelder auf, es soll aber zunächst trocken bleiben.

