Schauer und Gewitter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Regentropfen auf einer Fensterscheibe. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Symbolbild

Offenbach Schauer und Gewitter werden in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in den nächsten Tagen erwartet. Lokale Unwetter sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nicht auszuschließen. Am Samstag wechseln sich laut DWD Wolken und Schauer ab, vereinzelt gewittert es.

