Schauer und Gewitter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Ein Blitz hellt hinter dunklen Wolken auf. Foto: Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Offenbach Am Mittwoch werden in Rheinland-Pfalz und im Saarland zahlreiche Schauer und Gewitter erwartet. Teils sei auch mit heftigem Starkregen, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen zu rechnen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwochmorgen.

Auch unwetterartiger Regen von 20 Litern, vereinzelt bis zu 40 Litern pro Quadratmeter sei möglich. Im weiteren Tagesverlauf bleibe es bewölkt mit verbreiteten Schauern. Die Temperaturen erreichen maximal 20 bis 23 Grad. In der Nacht zum Donnerstag soll Regen und Gewitter zunehmend abziehen. Am Donnerstag erwarten die Meteorologen weiterhin stark bewölktes Wetter. Bei Höchstwerten von 20 bis 23 Grad bleibe es nach einzelnen Schauern im Südosten größtenteils trocken.

Der Freitag soll heiter bis wolkig und niederschlagsfrei werden. In der Spitze steigen die Temperaturen auf 23 Grad. Laut DWD sei auch am Samstag mit heiterem und trockenem Wetter zu rechnen.