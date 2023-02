Wettervorhersage : Schauer und Schneeregen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Regentropfen hängen auf den Blüten von Frühlings-Knotenblumen. Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Mainz/Saarbrücken Nach einem noch milden Donnerstag müssen die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit einem kalten und ungemütlichen Wochenende rechnen. Am Freitag und Samstag kann es auch in tiefen Lagen zu Schneeregen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Donnerstag sollen die Temperaturen hingegen noch Werte von 8 bis 13 Grad erreichen - bei Wolken und vereinzelten Schauern.

Am Freitag erreichen die Temperaturen laut DWD Werte zwischen drei Grad in der Eifel und elf in der Vorderpfalz. Im höheren Bergland sind demnach auch Schnee und Schneeregen möglich. Im Rest des Landes bleibt es wechselnd bis stark bewölkt bei aufkommendem Regen am Nachmittag. Am Samstag wird es dann voraussichtlich bei Wind und Werten von bis zu neun Grad noch etwas kälter. Schneeregen oder gewöhnlicher Regen sollen dann auch im Tiefland möglich sein, so der DWD.

(dpa)