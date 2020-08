Schauer und Wolken in Rheinland-Pfalz und Saarland

Mainz/Saarbrücken Die neue Woche startet in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit ungemütlichem Wetter. Am Montag wird es wechselnd bewölkt und regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Im Südosten kann es im Laufe des Tages zu einzelnen Gewittern kommen.

Die Höchstwerte liegen laut Vorhersage zwischen 16 und 21 Grad. Auch am Dienstag bleibt es nass. Vor allem in der Pfalz kommt es zu Schauern, die Temperaturen steigen nicht über 21 Grad.