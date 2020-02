Schauer ziehen über Rheinland-Pfalz und das Saarland

Offenbach Zum Wochenstart bleibt das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland durchwachsen und ungemütlich. Die Sonne bricht in den kommenden Tagen kaum durch die Wolkendecke, stattdessen gibt es häufig Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte.



Am Montag sei es zunächst stark bewölkt und es regne. Nachmittags lockere es etwas auf, aber es gebe Schauer. Die Höchsttemperaturen erreichten 9 bis 12 Grad, entlang des Rheins sei es noch ein bisschen wärmer.