Wissenschaft : Scheidung der Uni Koblenz-Landau vollzogen: Semesterbetrieb

Koblenz/Landau Die Scheidung der Universität Koblenz-Landau ist vollzogen. Damit ist die enge Verbindung der beiden rund 160 Kilometer voneinander entfernten Standorte zum Jahreswechsel beendet. Bei der Strukturreform ist die Universität Koblenz selbstständig geworden.

In Koblenz begann am Montag nach einer gut einwöchigen vorlesungsfreien Zeit wieder der Semesterbetrieb - erstmals an der nun eigenständigen Universität, wie eine Sprecherin mitteilte. Die in Mainz angesiedelte einstige Verwaltung der früheren Doppel-Uni sei auf die Standorte Koblenz und Landau verteilt worden. Das könne mit nun kürzeren Wegen der Effizienz dienen.

In Kaiserslautern habe der Unibetrieb ebenfalls am Montag wieder begonnen, sagte ein Sprecher in der pfälzischen Stadt. Der Campus Landau sollte die Arbeit erst an diesem Dienstag (3.Januar) aufnehmen. Die Reform der Hochschullandschaft in Rheinland-Pfalz war lange umstritten. Die Landesregierung will die Universitäten damit stärken.