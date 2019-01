Eine scheinbar festgefrorene Ente hat die Berufsfeuerwehr in Trier auf den Plan gerufen. dpa

Sechs Feuerwehrmänner und drei Einsatzfahrzeuge wollten dem Tier zur Hilfe kommen, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Als die Einsatzkräfte das Tier aus dem Eis eines Weihers befreien wollten, flatterte es einfach davon. „Ein Fehlalarm, wie so oft“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. In einer realen Gefahr seien dagegen mehrere Kinder gewesen, die versuchten, über das Eis zur Ente zu gelangen, um dem Tier zu helfen. „Das kann böse enden, das Eis ist nicht sicher“, warnte der Feuerwehrsprecher.