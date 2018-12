später lesen Schelling-Preis für Saarbrücker Internetforscherin FOTO: Britta Pedersen FOTO: Britta Pedersen Teilen

Twittern

Teilen



Für ihre wegweisende Internetforschung erhält die in Saarbrücken tätige Informatikerin Anja Feldmann den mit 25 000 Euro dotierten Schelling-Preis der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Wie die Einrichtung am Donnerstag mitteilte, soll die Preisverleihung an diesem Samstag in München stattfinden. dpa