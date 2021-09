Scherbenfeld auf A8 beschädigt mindestens 50 Fahrzeuge

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Neunkirchen Von einem Lastwagen gefallene Glasscheiben haben auf der Autobahn 8 mindestens 50 Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der mit Fenstern beladene Lastwagen einer Glasbaufirma war am Donnerstagabend auf der A8 in Fahrtrichtung Saarlouis unterwegs, als an der Anschlussstelle Elversberg mehrere Glasscheiben von dem Anhänger fielen.

Einige Fahrzeuge fuhren danach über die Scheiben, wodurch ein etwa 100 Meter langes Scherbenfeld über drei Spuren entstand. Derzeit haben sich bei der Polizei 50 Menschen mit beschädigten Fahrzeugen gemeldet. Wegen der Reinigung der Fahrbahn kam es zu einer Vollsperrung, die bis in die Nacht andauerte.