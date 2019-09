Scheue Wildkatzen meiden Windräder: Forschung und Tagung

Neuwied Manche Wildkatzen in Rheinland-Pfalz meiden einem Forschungsprojekt zufolge Windräder. „Windenergieanlagen im Wald machen den ohnehin schon sehr beschränkt vorhandenen störungsfreien Raum für eine erfolgreiche Jungenaufzucht noch kleiner“, kritisierte der Geschäftsführer der Deutschen Wildtier Stiftung, Hilmar Freiherr von Münchhausen, vor einer internationalen Tagung zu Wildkatzen an diesem Donnerstag und Freitag (26./27.9.) im Neuwieder Schloss Engers.

Dem bundesweit aktiven Verein Naturschutzinitiative zufolge haben bei dem Forschungsprojekt insgesamt 36 Wildkatzen in drei Gebieten in Eifel und Hunsrück über GPS-Sender Daten zu ihren Aktivitäten und Aufenthaltsorten geliefert. Von Münchhausen erklärte: „Die Ergebnisse zeigen, dass Siedlungen, Straßen und stark frequentierte Wege von Wildkatzen beiderlei Geschlechts strikt gemieden werden.“ Den Windrädern blieben vor allem Katzen mit Nachwuchs fern.

Dem rheinland-pfälzischen Energieministerium in Mainz zufolge sind mit Stand Ende 2018 landesweit 1750 Windräder mit einer installierten Leistung von etwa 3600 Megawatt in Betrieb. Im Kampf gegen den Klimawandel soll ihre Zahl weiter steigen. „Mehr Windräder könnten Wildkatzen unter Umständen zurückdrängen“, sagte Neumann. Nach ihrer Ansicht sollten diese Anlagen nur auf freien Flächen errichtet werden und nicht auch in Wäldern. „Das sind sehr wertvolle Lebensräume voller Artenvielfalt.“

Die großen Sturmschäden der vergangenen Jahrzehnte in Wäldern haben somit nach Neumanns Worten die Ausbreitung von Wildkatzen begünstigt. Auch das Umdenken in der Waldwirtschaft hin zu mehr Mischwald unterstütze diesen Trend. „7000 bis 10 000 Wildkatzen gibt es heute in Deutschland“, sagte die Projektkoordinatorin. „Davon lebt ungefähr die Hälfte in Rheinland-Pfalz.“ Verbürgte Vergleichszahlen früherer Jahrzehnte lägen nicht vor.