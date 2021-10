Scheune abgebrannt: Eine Person verletzt

Burgen In Burgen an der Untermosel (Landkreis Mayen-Koblenz) ist in der Nacht zum Freitag bei einem Scheunenbrand eine Person verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurden drei umliegende Häuser ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, sie seien derzeit vermutlich nicht bewohnbar.

Die Scheune sei komplett abgebrannt. Eine Person wurde durch eine Rauchgasvergiftung verletzt, teilte die Polizei mit. Der Schaden lasse sich derzeit noch nicht beziffern. Die Löscharbeiten sollten noch bis Freitagmittag andauern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.