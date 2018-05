später lesen Scheune und Dachstühle in Veitsrodt in Brand FOTO: Stephan Jansen FOTO: Stephan Jansen Teilen

In der Nacht auf Donnerstag hat in Veitsrodt (Landkreis Birkenfeld) eine Scheune Feuer gefangen. Die Flammen griffen auf Dachstühle angrenzender Wohnhäuser über. Alle Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. dpa