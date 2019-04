später lesen Schicksal der in Bad Dürkheim entdeckten NS-Kunst in Klärung Teilen

Twittern

Teilen



Das Schicksal der 2015 in Bad Dürkheim entdeckten und vorerst in staatliche Obhut genommenen NS-Kunst soll nach Angaben der Justiz in Berlin bald geklärt sein. „Es soll entschieden werden, an wen es geht“, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. dpa