Merzig-Wadern : Schiedsrichter bei Fußballspiel angegriffen: Leicht verletzt

Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild

Losheim am See Ein Schiedsrichter ist bei einem Fußballspiel in Losheim am See von einem Spieler angegriffen und leicht verletzt worden. Der 66-Jährige wurde im Laufe der Partie SV Waldhölzbach/Rappweiler 2 gegen den SV Erbringen im Landkreis Merzig-Wadern am Sonntagnachmittag angegriffen, wie die Polizei am späten Abend mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Schiedsrichter gab an, in der 87. Spielminute ein Foul gepfiffen zu haben, woraufhin ein Spieler des SV Erbringen eine gelb-rote Karte bekam. Dieser Spieler sei daraufhin wütend auf den Schiedsrichter zugegangen und hätte ihn mit beiden Händen gegen die Brust gestoßen, so dass der Schiedsrichter rückwärts hinfiel und mit dem Kopf auf den Boden aufschlug. Er erlitt dadurch starke Kopf- und Nackenschmerzen und begab sich zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:220530-99-477066/2

(dpa)