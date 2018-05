später lesen Schiersteiner Brücke an nächsten Wochenenden teils gesperrt Teilen

Wegen der Bauarbeiten an der Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden wird die Fahrbahn in Richtung Mainz am kommenden Wochenende komplett gesperrt. Wie der Landesbetrieb „Hessen mobil“ am Donnerstag mitteilte, steht auch am darauf folgenden Wochenende eine Vollsperrung an - dann in Richtung Wiesbaden. Die verschiedenen Verbindungen von der Brücke zur Autobahn 66 nach Rüdesheim oder Frankfurt sind von den Behinderungen ebenfalls betroffen. dpa