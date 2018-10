später lesen Schiersteiner Brücke: LBM verlangt keinen Schadenersatz FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Nach dem Bauunfall an der Schiersteiner Brücke im Jahr 2015 wird der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz keinen Schadenersatz von der Baufirma verlangen. Ein Sachverständiger sei zu dem Schluss gekommen, dass keine schuldhafte Vorgehensweise vorgelegen habe, teilte die Behörde am Mittwoch in Koblenz mit. dpa