Schiersteiner Brücke soll 2021 fertig werden FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold

Der Neubau des zweiten Teils der Schiersteiner Brücke auf hessischer Seite ist nach Angaben des Landes in vollem Gang. Im Jahr 2021 sollten die Bauarbeiten abgeschlossen sein, sagte Baudezernent Harald Mank von Hessen Mobil am Donnerstag in Wiesbaden. dpa