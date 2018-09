später lesen Schiff bleibt mit Heck in Schleuse hängen: Zehn Verletzte FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Bei einem Schiffsunfall in der Moselschleuse Trier sind zehn Menschen verletzt worden. Das Ausflugsschiff mit etwa 30 Fahrgästen an Bord hatte sich in der Schleusenwand verhakt, als es zu Tal geschleust werden sollte, wie die Wasserschutzpolizei am Montag in Trier mitteilte. dpa