Schiff fährt gegen Stromleitung: Saarlouis ohne Strom

Ein Schiff ist auf der Saar gegen eine Stromleitung gefahren und hat damit der kompletten Stadt Saarlouis die Elektrizität gekappt. Insgesamt habe der Stromausfall am Mittwochvormittag etwa 40 Minuten gedauert, sagte ein Polizeisprecher. Die Höhe des Schadens könne noch nicht genau beziffert werden, er sei aber immens. Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts hätten zunächst an einer Schleuse Arbeiten durchgeführt, anschließend sei der Kranaufbau auf ihrem Schiff aus bislang unbekannten Gründen nicht komplett eingezogen worden. Er blieb an der Hauptversorgungsleitung der Stadt hängen, dabei wurden mehrere Kabel abgetrennt. Durch Umschaltungen konnte Saarlouis später wieder mit Strom versorgt werden. dpa