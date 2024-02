Brauchtum Schiffbrüchiger Scholz und Robert beim Rosenmontagszug

Die Nachricht platzte mitten in den Rosenmontagszug: Der abstiegsgefährdete FSV Mainz 05 trennt sich nach elf sieglosen Pflichtspielen in der Fußball-Bundesliga von seinem Trainer Jan Siewart. Schon zuvor hatte der Verein auf der Plattform X mitgeteilt: „Als Zugnummer 98 vertreten uns heute unsere Fußballerinnen, Handballerinnen und Teile der Traditionsmannschaft.“ Auf dem Wagen von Mainz 05, der mit dem Vereinswappen geschmückt war, herrschte auch ohne die Bundesliga-Kicker ausgelassene Party-Stimmung. Alle Insassen hatten Fastnachts-Trikots an, tanzten und warfen Kamelle zu den Narren am Straßenrand. Am hinteren Teil des Wagens mit der Nummer 98 saßen zwei große Figuren als jubelnde Fans mit Tröte und Schal.