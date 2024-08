Feste Schiffe und Show bei „Rhein in Flammen“ in Koblenz

In Koblenz wird parallel zu „Rhein in Flammen“ am Wochenende auch das Sommerfest gefeiert. Rund 140.000 Besucherinnen und Besucher werden in der Stadt an den drei Tagen erwartet. Höhepunkt ist dann am Samstagabend das Höhenfeuerwerk über der Festung Ehrenbreitstein am Deutschen Eck.