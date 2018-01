Schifffahrt auf Mosel weiter gesperrt

Die Schifffahrt auf der Mosel ist wegen hoher Wasserstände eingestellt worden. Der Pegel liege aktuell bei 6,98 Meter, sagte ein Sprecher des Hochwassermeldezentrums Mosel in Trier am Samstag. Dies sei zwar noch einmal ein vorübergehender Rückgang, das Wasser werde aber wieder ansteigen. Für den Lauf des Sonntags sei mit einem Anstieg auf bis zu 7,50 Meter zu rechnen. Für den Schiffsverkehr gesperrt wird der Fluss ab 6,95 Meter. Der normale Pegelstand der Mosel liegt bei etwa 3,25 Meter. dpa

Das Hochwasser bremst die Schifffahrt auf der Mosel weiter aus. Am Unterlauf stiegen die Pegelstände noch etwas, wie ein Sprecher des Hochwassermeldezentrums Mosel am Sonntag in Trier sagte. An der Obermosel fielen die Pegelstände derzeit zwar, allerdings nur leicht. Insofern gelte die Sperre nach wie vor. Nach Angaben des Sprechers ist weiterer Niederschlag vorhergesagt, teils als Schnee, teils als Regen, sodass es in den kommenden Tagen wieder weiter nach oben gehen kann mit den Wasserständen.

Auf dem Rhein ist nach Angaben des Hochwassermeldezentrums in Mainz vom Sonntag die sogenannte Hochwassermeldemarke 1 bei Maxau ganz im Süden von Rheinland-Pfalz, in Speyer und von Worms bis Köln überschritten. Das bedeute, dass Schiffe nur noch mit gedrosselter Geschwindigkeit, in der Mitte der Fahrrinne und mit angeschaltetem Sprechfunk unterwegs sein dürften, sagte ein Sprecher.

Am Oberrhein werde mit einem weiteren Anstieg der Pegelstände gerechnet. Die Hochwassermeldemarke 2, ab der der Schiffsverkehr auf dem Rhein dann eingestellt werde, könnte in Maxau den Angaben zufolge am Montag überschritten werden.