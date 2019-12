Schiffsantriebshersteller produziert nur noch in Deutschland

Spay/Dörth Der weltweit aktive Schiffsantriebs-Hersteller Schottel mit Standorten in Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern produziert von 2020 an nur noch in Deutschland. Der Produktionsstandort in China mit rund 60 Beschäftigten werde Ende 2019 geschlossen, teilte das fast 100 Jahre alte Unternehmen am Stammsitz in Spay am Rhein mit.

Der Handelsstreit zwischen den USA und China, die eingetrübte Weltkonjunktur und die schwächelnde Öl- und Gasgewinnung auf hoher See führten zu einer sinkenden Zahl von Schiffsneubauten. Das mache sich in den Auftragsbüchern von Schottel bemerkbar. Daher seien Einsparungen nötig. Schottel hatte 2018 einen Jahresumsatz von mehr als 200 Millionen Euro verbucht.