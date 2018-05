später lesen Schiffsführer lenkt Güterschiff auf der Mosel auf Sandbank Teilen

Twittern

Teilen



Ein Schiffsführer hat wegen gesundheitlicher Probleme sein Güterschiff auf der Mosel auf eine Sandbank gesteuert. Die Schifffahrt musste deshalb am Montag zwischen den Schleusen Fankel und St. Aldegung zeitweise gesperrt werden, wie die Wasserschutzpolizei Koblenz am Dienstag mitteilte. Das Schiff lag demnach am Dienstag noch bei Poltersdorf (Kreis Cochem-Zell) außerhalb der Fahrrinne. Der Schiffsverkehr war nicht mehr behindert. Der Schiffsführer wurde nach einer notärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. dpa