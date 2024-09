Havarie Schiffsunfall auf dem Rhein

Ein mit Schrott beladenes Frachtschiff ist bei einem Manöver auf dem Rhein bei Walluf (Rheingau-Taunus-Kreis) mit einem Boot zusammengestoßen und auf Grund gelaufen. Der Schiffsführer habe das Motorschiff am Samstagabend zu einem Ankerplatz fahren wollen, teilte das hessische Polizeipräsidium Einsatz in Wiesbaden mit. Beim Drehen sei das 105 Meter lange Schiff aus ungeklärten Gründen zu weit in die Einfahrt des Segelhafens Niederwalluf geraten und mit einem vor Anker liegenden Angelboot kollidiert.