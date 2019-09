Schildkröte doch nicht gestorben

Kaiserslautern Entgegen einer früheren Mitteilung der Polizei hat eine Schildkröte in Kaiserslautern am Wochenende einen Brand in ihrem Terrarium überlebt. Sie habe unter einer Tonschale Schutz gesucht und das Feuer unverletzt überstanden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Zunächst war nach dem Brand am Samstag berichtet worden, das Tier sei verendet. Am Dienstag meldete sich die Tierhalterin bei der Polizei und verkündete die gute Nachricht.